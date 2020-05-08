Депутат Рады предложил признать закон о запрете пропаганды георгиевской ленты устаревшим

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Депутат парламента Украины Нестор Шуфрич из фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" предлагает признать утратившим силу закон о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №3457 о признании утратившим силу закона "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" зарегистрирован в Раде 8 мая.