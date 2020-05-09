Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Как рассказали в пресс-службе фонда, 8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

В ФПИ также рассказали, что аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

Как отметили в пресс-службе, "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Глубоководный аппарат "Витязь"

Аппарат является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого была начата в сентябре 2017 года, когда российские судостроители приступили к реализация инновационного проекта создания мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.

Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна "Витязь", которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.

В состав комплекса "Витязь" входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.

Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.

Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды.

В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko и Nereus, "Витязь" функционирует полностью автономно.

Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи.

Марианская впадина Витязь День Победы

Новости

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Джонсон пригласил Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса

На побережье Испании начали открываться первые отели

На побережье Испании начали открываться первые отели

Первый самолет с помогавшими бороться с COVID российскими военными покинул Италию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');