Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Как рассказали в пресс-службе фонда, 8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.
В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
В ФПИ также рассказали, что аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.
Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.
Как отметили в пресс-службе, "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.
Глубоководный аппарат "Витязь"
Аппарат является составной частью комплекса сверхглубоководного погружения, разработка которого была начата в сентябре 2017 года, когда российские судостроители приступили к реализация инновационного проекта создания мобильного морского роботизированного комплекса, предназначенного для проведения научных исследований в любых районах Мирового океана.
Комплекс сверхглубоководного погружения способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Свое название он получил в честь научно-исследовательского судна "Витязь", которое на протяжении почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР.
В состав комплекса "Витязь" входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.
Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.
Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды.
В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko и Nereus, "Витязь" функционирует полностью автономно.
Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи.