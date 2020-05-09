Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские судостроители провели уникальный эксперимент сверхглубокого погружения в Марианскую впадину в честь Дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Как рассказали в пресс-службе фонда, 8 мая в 22:34 по Москве российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно жёлоба. Его датчики зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

В фонде сообщили, что в ходе погружения на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

В ФПИ также рассказали, что аппаратом проведено картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучены параметры морской среды.

Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

Как отметили в пресс-службе, "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.