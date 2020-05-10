Землетрясение произошло на востоке Казахстана у китайской границы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в восточной части Казахстана в 271 км к северо-западу от города Карамай (КНР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:15 в воскресенье по московскому времени, имел координаты 47.37 градуса северной широты и 82.48 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 50 км от казахстанско-китайской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.