Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 4 024 009+85 945

Землетрясение произошло на востоке Казахстана у китайской границы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в восточной части Казахстана в 271 км к северо-западу от города Карамай (КНР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:15 в воскресенье по московскому времени, имел координаты 47.37 градуса северной широты и 82.48 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 50 км от казахстанско-китайской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.

Казахстан Китай

Новости

Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков

Спикер парламента Грузии раскритиковал назначения Саакашвили на Украине

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Более четырех миллионов человек в мире заразились COVID-19

Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь в акватории германского порта Мукран

Третий самолет с российскими военными вирусологами вылетел домой из Италии

Силы ВКС России провели воздушный Парад Победы в Сирии

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');