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Проливные дожди затопили села, повредили дороги и посевы на востоке Грузии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Дожди нанесли серьезный ущерб жителям до 20 сел Кварельского и Лагодехского муниципалитетов (регион Кахетия в Восточной Грузии), где из-за паводка повреждены дороги, подтоплены первые этажи и подвалы домов, уничтожены сельскохозяйственные угодья на площади до 15 тысяч гектаров, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, в Кварельском муниципалитете потоки вышедшей из берегов реки Дуруджи снесли лесопильный цех, затопили жилища, один из стоявших на берегу домов унесло водой. В селах муниципалитета затоплены приусадебные участки, виноградники и посевы однолетних культур, сотни семей остались без урожая.

Аналогичная ситуация на территории соседнего Лагодехского муниципалитета, где из берегов вышла река Кабали, повредив дороги и затопив дома и сельхозугодья жителей сел Гургениани, Цоднискари, Вардисубани, Картибани, Гиоргети, Апени, Чабукиани и Лелиани.

По словам пострадавших, в их домах повреждена бытовая техника и мебель, испорчены мука, картофель и другие продукты, хранившиеся в подвалах домов.

На территории обоих муниципалитетов откачивать воду местным жителям помогают пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. На местах мобилизована и уже приступила к работе тяжелая техника, чтобы вернуть реки в русла.

Власти муниципалитетов создают специальные комиссии, которые в ближайшее время приступят к подсчету ущерба, нанесенного стихией.

Как заявил журналистам мэр муниципалитета Кварели Ростом Сесиашвили, мобилизованы все службы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия наводнения. Он также заверил, что помощь будет оказана всем пострадавшим.

Грузия Кахетия

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