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Во время учений 19 иранских военных моряков погибли в результате дружественного огня

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Инцидент во время учений привёл к гибели 19 иранских моряков, служивших на борту судна поддержки и обеспечения, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на командование ВМС Ирана.

Еще 15 моряков получили ранения, им оказывают медпомощь.

Инцидент произошёл днём ранее близ порта города Джаск в Оманском заливе. Поступали данные, что во время иранских учений судно могло случайно попасть под обстрел, однако в командовании ВМС причины ЧП пока не называют.

В свою очередь Associated Press уточняет, что причиной инцидента стал дружественный огонь, в судно был запущен снаряд.

Иран

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