Brent подорожала до $29,71 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут во вторник после падения днем ранее, несмотря на данных о планах Саудовской Аравии и некоторых других стран ОПЕК дополнительно сократить добычу.

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель. 11 мая Brent подешевела на $1,34 (4,3%).

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,83%) - до $23,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,6 (2,4%).

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами.

Представитель министерства назвал целью королевства простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

"Заявление Эр-Рияда не смогло впечатлить рынки, поскольку ясно, что добыча сокращается из-за недостаточного спроса, - сказал MarketWatch главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. - Если нет покупателей нефти, то у рынка нет причин радоваться снижению добычи".

Трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.