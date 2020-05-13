Торговый советник Трампа не будет объяснять Конгрессу увольнение эксперта по вакцинам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Торговый советник Белого дома Питер Наварро не будет давать показания в Палате представителей Конгресса по вопросам, связанным с жалобой эксперта по вакцинам Рика Брайта на увольнение, сообщила администрация президента США.

Белый дом мотивировал отказ тем, что по прецеденту "старшие советники президента обычно не дают показаний перед Конгрессом", о чем заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Ранее председатель подкомитет по вопросам здравоохранения Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Анна Эшу написала Наварро письмо с просьбой дать показания, сообщила газета The Washington Post.

Брайт был уволен со своей должности после того, как выразил озабоченность по поводу лекарства, которое было названо президентом Дональдом Трампом в качестве потенциального средства от вируса.

Эксперт также назвал "потенциально вредными" ряд медикаментов, которые Трамп предлагал как широко доступные средства для лечения коронавируса.

Сам Брайт заявил в жалобе, что Наварро ранее просил его "определить цепочку поставок и наиболее важные медицинские контрмеры", которые были необходимы в первые дни после выявления коронавируса в США.

Эшу заявила Washington Post, что "Конгрессу и американскому народу было бы полезно услышать полный отчет от свидетелей, включенных в жалобу доктора Брайта, чтобы лучше понять, что было необходимо в первые дни этого кризиса общественного здравоохранения для защиты американского народа и работников здравоохранения нашей страны".

Она отметила, что также пригласила на слушания в подкомитет главу Минздрава Алекса Азара. Представитель Белого дома сообщил газете, что Азар не планирует присутствовать на слушаниях.