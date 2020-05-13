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Нижняя палата парламента Казахстана одобрила посмертное изъятие органов для трансплантации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) на пленарном заседании одобрил во втором, окончательном чтении проект республиканского Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В проекте принятого Кодекса предусматривается посмертное изъятие органов и тканей по принципу презумпции согласия.

Это значит, по словам депутата Михаила Чиркова, "если человек при жизни не выразил свой отказ на донорство, то после его смерти у него могут изыматься органы и ткани".

Теперь документ будет направлены на рассмотрение сената.

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