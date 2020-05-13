Один человек получил ранение в результате стрельбы возле храма в Киеве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция Киева начала расследование по факту стрельбы в Подольском районе города, в результате которой был ранен один человек.

"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начато уголовное производство. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность причастного к совершению преступления.