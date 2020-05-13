Власти Украины запланировали второй этап смягчения карантина на 22 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, последующие смягчения возможны только при конкретных показателях распространения коронавируса на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский напомнил, что второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, и коснется, в частности, спортивных соревнований, работы отелей.

Президент указал, что отсутствием масок и риском заражения этим других людей некоторые украинцы сами отдаляют открытие ресторанов, пляжей и другого.

Зеленский подчеркнул, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

"Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин. Я в который раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности, соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - заявил он.