FT узнала о планах Лондона снизить пошлины на сельхозтовары из США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В британском правительстве обсуждают возможность снизить тарифы на импорт американской сельскохозяйственной продукции ради прогресса на двухсторонних переговорах о свободной торговле, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кабмине.

"Министерство международной торговли рассматривает "большой концессионный пакет" для переговорщиков из Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, чтобы сократить стоимость некоторых видов сельскохозяйственного импорта", - отмечает издание.

По его сведениям, это предложила министр внешней торговли Элизабет Трасс. Против выступил министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис: он опасется, что это будет противоречить интересам британских фермеров.

Озабоченность по поводу такого снижения тарифов также высказывали должностные лица Департамента продовольствия, окружающей среды и сельских дел.

На прошлой неделе США и Великобритания начали официальные переговоры по соглашению о свободной торговле, пообещав быстро завершить сделку, которая могла бы противостоять масштабному влиянию пандемии коронавируса на торговые потоки и экономику двух стран.

Сельское хозяйство, как ожидается, будет одним из самых острых вопросов на переговорах, учитывая сильную британскую оппозицию американским генетически модифицированным культурам и антибактериальным препаратам для домашней птицы.