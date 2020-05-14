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В Еврокомиссии стали искать сотрудников, передающих СМИ конфиденциальные данные

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) проводят расследование насчет того, кто из сотрудников мог без санкции руководства передавать журналистам конфиденциальную информацию о тех или иных решениях органа, пишет в четверг газета Politico со ссылкой на три информированных источника.

Издание отмечает, что в Еврокомиссии, также как и в правительствах государств-членов ЕС, пытаются предотвратить передачу журналистам конфиденциальной информации относительно ее деятельности и стремятся выяснить, кто из сотрудников может это делать.

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В частности, в прошлом месяце газета Politico и агентство Bloomberg опубликовали детали плана экономического восстановления, разработанного в ЕК в связи с коронавирусом. По данным Politico, такие инциденты вызывают гнев у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и близких к ней европейских чиновников.

Согласно информации источников газеты, чиновников в Брюсселе на этой неделе предупредили, что команда, занимающаяся расследованием, выявила одного предполагаемого информатора журналистов. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он понесет наказание.

Кроме того, расследование генеральным секретариатом Еврокомиссии ведется и в отношении чиновников, которые раскрывают информацию не журналистам, а странам-членам ЕС. Как минимум один такой случай уже произошел, он касается информации о плане пересмотра миграционной политики ЕС.

Чиновник в Брюсселе и европейский дипломат, с которыми удалось поговорить изданию, пришли к мнению, что рост числа таких расследований в Еврокомиссии сигнализирует о росте "паранойи" в команде фон дер Ляйен.

"Мы привыкли читать в немецкой прессе о том, что мы только что обсуждали (в Брюсселе - ИФ). Это несущественные утечки информации, но, тем не менее, это все равно утечки", - говорит один из собеседников издания.

В Еврокомиссии журналистам Politico отказались комментировать тему расследований в отношении информаторов.

Еврокомиссия

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