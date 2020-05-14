Сразу три самолета США провели разведку у западных границ РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сразу три американских разведывательных самолета в четверг выполнили многочасовые полеты у границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более двух часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Полет американского самолета, способного вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, осуществлялся на расстоянии 55-75 км от границы РФ.

Одновременно у морской границы Калининградской области был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, который прилетел к российским рубежам с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Морской разведчик выполнял полет над международными водами Балтийского моря.

Тем временем тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшийся из Шяуляя (Литва), выполнял задание вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полет двухмоторного турбовинтового самолета с позывными YANK02 продолжался более четырех часов. Он осуществлялся на расстоянии 40-55 км от границы. Такие самолеты оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Позднее к юго-западу и западу от Калининградской области в небе Польши длительное время, встав в круг, барражировали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.