Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Сразу три самолета США провели разведку у западных границ РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сразу три американских разведывательных самолета в четверг выполнили многочасовые полеты у границ России на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более двух часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Полет американского самолета, способного вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, осуществлялся на расстоянии 55-75 км от границы РФ.

Одновременно у морской границы Калининградской области был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, который прилетел к российским рубежам с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Морской разведчик выполнял полет над международными водами Балтийского моря.

Тем временем тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, поднявшийся из Шяуляя (Литва), выполнял задание вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве. Полет двухмоторного турбовинтового самолета с позывными YANK02 продолжался более четырех часов. Он осуществлялся на расстоянии 40-55 км от границы. Такие самолеты оснащены новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения.

Позднее к юго-западу и западу от Калининградской области в небе Польши длительное время, встав в круг, барражировали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

РФ США

Новости

Трамп не исключил полного прекращения отношений с Китаем

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Одного из обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 арестовали в Донецке

Американским биржам посоветовали подготовиться к очередному уходу котировок нефти в минус

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Bloomberg узнал о решении главы ВТО Азеведу досрочно покинуть пост

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Что произошло за день: среда, 13 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');