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Вывозной рейс из Таиланда во Владивосток перенесен на следующую неделю

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Запланированный на пятницу, 15 мая, вывозной рейс из Таиланда в РФ перенесен на понедельник, также изменен маршрут, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Рейс Пхукет - Новосибирск - Владивосток 15 мая будет перенесен на 18 мая 2020 года. Самолет полетит по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва", - говорится в сообщении.

Рейс выполнит авиакомпания "Россия".

Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской , Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Ранее посольство РФ в Таиланде на своей странице в фейсбуке сообщило, что дипмиссия продолжает оказывать содействие в вывозе россиян, желающих вернуться из Таиланда на Родину.

"По нашим оценкам, большая часть этой категории граждан уже благополучно прилетела в Россию", - отмечается в сообщении.

Таиланд Владивосток

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