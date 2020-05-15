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Израильское ТВ сообщило, что самолеты Ирана завозят грузы для "Хезболлы" на базу РФ в Сирии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Иранские самолеты начали доставлять на российскую военную базу Хмеймим в Сирии грузы для формирований радикальной ливанской организации "Хезболла", cообщает израильское телевидение со ссылкой на арабские СМИ.

По их данным, второй иранский грузовой самолет за последние две недели совершил посадку на базе Хмеймим.

Таким образом Иран гарантирует бесперебойное снабжение дислоцированных в Сирии воинских подразделений, не опасаясь атак ВВС Израиля, указывает израильское телевидение.

Ранее израильские боевые самолеты неоднократно атаковали объекты на территории Сирии. При этом утверждалось, что ракетные удары наносились по расположениям иранских военных и проиранских группировок, включая "Хезболлу".

По данным телевидения, Израиль ищет возможности перекрыть лазейку для поставок иранских грузов на российскую военную базу.

Иран Сирия Хмеймим РФ Хезболла

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