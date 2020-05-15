Украина ввела санкции против гендиректора ВЦИОМ и основателя компании "1С"

СНБО также продлило на три года санкции против российских телеканалов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины включил в список физических лиц, к которым применяются ограничительные меры, 377 человек, среди которых большинство уроженцы Российской Федерации и Украины.

Так, санкции сроком на три года, в частности, введены в отношении одного из авторов сайта www.materik.ru, сотрудницы "Автономной некоммерческой организации "Институт диаспоры и интеграции" ("Институт стран СНГ") Валентины Гойденко; исполнительного директора "Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" и председателя правления "АНО" Социологическая мастерская Задорин" Игоря Задорина; генерального директора "Всероссийского центра изучения общественного мнения" Валерия Федорова; основателя общественной организации "ТОР" Мариуполь Дениса Кузьменко.

Также в список попали несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в Крыму.

Кроме того, на один год вводятся санкции против учредителя ООО "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, аннулирования официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Продлены санкции против российских телеканалов

СНБО также внес изменения в решение от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в отношении ряда российских компаний, среди которых ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама", а также продлил их действие на 3 года.

Первый канал

Согласно обнародованному на сайте президента Украины в пятницу приложению к решению СНБО от 14 мая 2020 года, в отношении АО "Первый канал" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Также уточняются реквизиты данного юрлица.

В отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть" также продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, среди которых:

- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

"НТВ-Плюс"

В отношении общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами доступа к субдомену "ntvplus.tv", помимо ранее блокируемому "Ntvplus.ru". Также в Совете уточнили реквизиты данного юридического лица.

КБ Панорама

СНБОУ изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "Панорама" (ранее ЗАО "КБ "Панорама") и продлил на 3 года запрет на государственные закупки товаров, услуг, работ и использование госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.