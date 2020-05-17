Европарламент сообщил о масштабной утечке данных своих сотрудников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента попали в открытый доступ, об этом Politico сообщил Марсель Колайя, вице-президент ЕП по политике в области IT.

По его словам, "масштабная утечка данных" затронула 1,2 тысячи учетных записей избранных должностных лиц и сотрудников, а также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза. В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли, добавил он.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico располагает информацией о том, что речь идет о Европейской народной партии (EPP) - крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

Представитель EPP Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими. По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EPP, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Даже если люди, подписавшиеся на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, что и в их электронной почте в то время, сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца ", - заявил он.