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Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.

О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается. В то же время, израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол скончался во сне от естественных причин.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года. Ранее он представлял КНР на Украине.

Как отмечает "Би-би-си", в пятницу, 15 мая, посольство Китая в Израиле гневно отреагировало на критикой госсекретаря США Майка Помпео, который в ходе своего визита в Израиль негативно отозвался о шагах Пекина по борьбе с коронавирусом.

Посольство КНР в газете Jerusalem Post назвало абсурдными заявления Помпео и вновь отвергло подозрения в том, что Китай скрывает истинный масштаб эпидемии в своей стране.

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