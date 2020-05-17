13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - 13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.

Инцидент произошел в 21:15 в субботу (5:15 воскресенья по Москве) в городе Богалуса. Один человек находится в критическом состоянии.

По данным AP, люди собрались почтить память пропавшего в начале мая молодого человека, чье тело было обнаружено через шесть дней после исчезновения. Следователи рассматривают версию об убийстве.

Подозреваемый в стрельбе пока не задержан.