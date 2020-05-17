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Грузинское ЛГБТ-сообщество из-за пандемии провело ежегодную акцию онлайн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Грузии представители ЛГБТ-сообщества и защищающие их права неправительственные организации из-за действующего в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 режима чрезвычайного положения в воскресенье не смогли провести ежегодную акцию-шествие по случаю Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией и ограничились лишь онлайн-собранием.

Организаторы онлайн-акции сообщили журналистам, что она прошла в формате видеоконференции.

Кроме того, по их словам, активисты правозащитных организаций и представители ЛГБТ-сообщества в воскресенье провели "домашнюю" акцию в городах Грузии, в ходе которой вывешивали из своих окон прайд-флаг (радужный флаг).

По словам организаторов, они также обратились с просьбой к мэрии Тбилиси подсветить вечером в воскресенье расположенную на горе Мтацминда тбилисскую телебашню в цвета радужного флага, однако получили отказ. В частности, как они заявляют, в мэрии объяснили это тем, что на 17 мая уже было запланировано подсветить телебашню в цвета флага Туркмении по случаю туркменского национального праздника (дня Конституции и Государственного флага республики).

Позже в мэрии Тбилиси заявили журналистам, что в мэрию поступило несколько писем от различных организаций и посольств с просьбами подсветить 17 мая телебашню по случаю различных дат и в связи с тем, что удовлетворить все просьбы одновременно не получается было принято решение в ближайшие дни в знак уважения и солидарности со всеми подсветить телебашню в белый цвет.

В Грузии в последние годы акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества 17 мая обычно либо приводили к беспорядкам и столкновениям с противниками их проведения, либо были малочисленными и проходили под усиленной охраной полиции. Ежегодно против проведения акций ЛГБТ-сообщества в этот день выступают представители грузинской патриархии и ряда общественных групп, выступающих за сохранение традиционных семейных ценностей.

Между тем, в воскресенье по случаю Дня святости семьи представители Грузинской православной церкви объехали с иконами улицы Тбилиси, окропляя их святой водой.

День святости семьи был учрежден в 2014 году патриархией Грузии. Каждый год представители патриархии и защитники традиционных семейных ценностей проводят многотысячные шествия в Тбилиси. В связи с этим защитники прав ЛГБТ-сообщества неоднократно в беседе с журналистами жаловались на то, что эти шествия не дают им возможность нормально провести свою манифестацию 17 мая.

Грузия

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