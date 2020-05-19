Молдавия ищет средства, чтобы компенсировать запланированный кредит в 200 млн евро от РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что правительство ищет средства, чтобы компенсировать запланированный ранее кредит в 200 млн евро от России. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"К сожалению, Конституционный суд аннулировал соглашение о предоставлении кредита в 200 млн евро от России. Мы обратились к РФ по этому поводу, сообщив о решении КС и попросив обсудить новые условия для получения кредита. Обращение я направил только в пятницу, так как ждали мотивировочной части решения Конституционного суда. Пока ответа не получили. Я не уверен, что Россия согласиться заново обсуждать условия кредита. В этом случае, мы вынуждены искать средства в другом месте. Правительство уже занимается этим", - заявил Кику.

Он напомнил, что месяц назад правительство вышло в парламент с законопроект о внесении поправок в закон о бюджете, в связи с кризисной ситуацией, спровоцированной пандемией коронавируса. "У нас был дефицит в 16 млрд. леев (около 800 млн. евро). Мы тогда показали источники финансирования. Из этих средств мы не получим 200 млн. евро. Значит нужно искать средства. Мы должны либо сократить расходы, либо найти средства для покрытия дефицита. Когда у нас будет решение, мы придем в парламент с новой инициативой о внесении поправок в бюджет", - подчеркнул премьер.

Он отметил, в частности, что парламент и правительство выполнят ряд условий для получения второго транша кредита в 30 млн евро (из общего объема в 100 млн) от Европейского союза. Также, кабинет министров рассчитывает получить еще 100 млн евро, обещанных Евросоюзом в контексте борьбы с пандемией коронавируса. "Мы ждем проекта соглашения от ЕС. Нужно понимать, что 50 млн евро планируется выделить нам в июне-июле, а еще 50 млн – в конце года или в начале следующего", - отметил Кику.

Он также сообщил, что правительство ведет подготовку к выпуску евробондов. "Мы активно работаем в этом направлении. Но это также будет не так быстро, поэтому пока не будем называть запланированную сумму", - сказал глава кабмина.

Как уже сообщал "Интерфакс", соглашение с Россией о предоставлении Молдавии кредита на 200 млн евро было подписано 17 апреля, а 23 апреля документ был ратифицирован парламентом. В тот же день Конституционный суд приостановил действие закона о ратификации соглашения до рассмотрения по существу трех депутатских запросов, опротестовавших некоторые пункты соглашения. На заседании 7 мая Конституционный суд Молдавии аннулировал соглашение, а также постановление правительства о начале переговоров с Россией по поводу предоставления кредита и закон парламента о ратификации соглашения с Россией о предоставлении кредита на 200 млн. евро. Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что ряд пунктов соглашения противоречат национальному и международному законодательству.