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В МИД указали на изъяны в инструкции ЕК об оказании гумпомощи Сирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Опубликованные Еврокомиссией разъяснения о порядке оказания гуманитарной помощи Сирии фактически сводят на нет перспективы медицинских поставок, заявили в МИД РФ.

"На фоне признания того, что санкции "могут влиять на способность государств к противодействию коронавирусной инфекции", перспективы гуманитарных и медицинских поставок в Сирию по линии ЕС, по сути, сведены на нет целым рядом ограничений, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В частности, перед европейскими операторами поставлена задача обосновывать любые поставки, в которых принимают участие 300 юридических и физических лиц, которые находятся под санкциями ЕС. Кроме того, в соответствии с разъяснениями операторы должны привести исчерпывающие доказательства того, что медицинские поставки не могут иметь двойного назначения.

Как отметили в МИД РФ, такие разъяснения "нацелены не на оказание гумпомощи сирийцам, а, скорее, призваны демотивировать есовских операторов, в деталях обрисовав им стоящие на пути возможных поставок бюрократические препоны".

Тот факт, что регионы Сирии, не находящиеся под контролем правительства страны, выведены из-под каких-либо ограничений, на Смоленской площади назвали нарушением международных принципов беспристрастности и нейтральности гуманитарного содействия.

Европейская комиссия опубликовала в минувший вторник инструкцию о порядке оказания гуманитарной помощи Сирии.

Эта записка, по мнению ЕК, должна облегчить задачу гуманитарных операторов в Сирии, ускорить поставки оборудования и другой помощи для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

Документ адресован всем субъектам, которые участвуют в поставках гуманитарной помощи. Это государственные органы членов ЕС, управляющие режимом санкций, а также государственные и частные операторы (доноры, неправительственные организации, банки и др.). Их действия должны соответствовать санкциям ЕС.

РФ Сирия ЕК ЕС

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