В Японии заподозрили утечку секретных данных о новой сверхзвуковой ракете

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей сверхзвуковой ракеты, были похищены хакерами, начато расследование, сообщила газета "Асахи симбун" в среду.

В министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа, пишет издание, ссылаясь на правительственные источники.

Новая ракета относится к типу, используемому Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Она развивает сверхзвуковую скорость, может преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов, сообщает газета.