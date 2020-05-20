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В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары

В Израиле из-за жары вспыхнули лесные пожары
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Израиле вспыхнули лесные пожары на фоне высокой температуры и низкого уровня влажности воздуха, сообщил в среду интернет-портал газеты "Едиот ахронот".

Как сообщил эксперт из метеорологической службы Нахум Малик, в некоторых районах влажность составляет не более 10%, что является причиной возникновения большинства пожаров.

Жителям северных районов страны власти советуют эвакуироваться, так как огонь подходит вплотную к жилым домам. В окрестностях Иерусалима по этой причине накануне уже проведена эвакуация жителей поселения Гева-Биньямин.

Такая погодная ситуация в стране, предположительно, продлится до пятницы.

По данным газеты, от тепловых ударов за последние дни в стране скончались два человека - мужчины в возрасте 41 и 60 лет.

Израильская пресса напоминает, что накануне аномальная жара привела к максимальному уровню потребления электроэнергии, это вызвало сбои в подаче электричества.

Накануне правительство Израиля из-за жары отменило правило на ношение защитной маски в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Израиль

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