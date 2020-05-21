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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
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В Испании впервые за два месяца отмечено менее 50 летальных исходов от COVID-19 за сутки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Испании за последние сутки зарегистрировали 48 летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом COVID-19, сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что впервые с 16 марта этот показатель - меньше 50 человек.

В общей сложности за время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусом скончалось 27,9 тыс. человек.

За последние 24 часа в Испании выявили 482 новых случая заражения.

С 21 мая ношение масок в Испании стало для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.

Испания коронавирус

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