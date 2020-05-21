Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

Трамп в шутку предложил отправить в космос критикующих его журналистов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что с радостью бы отправил критикующих его журналистов на ракете в космос, чтобы отдохнуть от них хотя бы некоторое время.

Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX.

"Я надеюсь, что вы составите мне компанию", - сказал американский лидер, обращаясь к журналистам.

"Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время", - пошутил Трамп.

Президент США регулярно критикует некоторые американские СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей" и постоянной и необоснованной, по его мнению, критике. На пресс-конференциях он часто резко отвечает на вопросы, которые ему не нравятся.

Дональд Трамп

Новости

Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Стрелков не признал вину ополченцев Донбасса за сбитый малайзийский "Боинг"

Истребители трех стран НАТО сопровождали самолеты ВКС РФ над Черным морем

Некоторые страны приготовились частично открыть границы летом

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 328 тыс. человек

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');