Трамп в шутку предложил отправить в космос критикующих его журналистов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что с радостью бы отправил критикующих его журналистов на ракете в космос, чтобы отдохнуть от них хотя бы некоторое время.

Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX.

"Я надеюсь, что вы составите мне компанию", - сказал американский лидер, обращаясь к журналистам.

"Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время", - пошутил Трамп.

Президент США регулярно критикует некоторые американские СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей" и постоянной и необоснованной, по его мнению, критике. На пресс-конференциях он часто резко отвечает на вопросы, которые ему не нравятся.