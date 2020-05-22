Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Житомирской области арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Подозреваемого задержали и направят на психиатрическую экспертизу.

Преступление произошло на берегу пруда у села Новоселица в Попельнянском районе. Восемь приятелей из Киева не в первый раз приехали туда на рыбалку.

Вечером в четверг они выпили вместе с арендатором пруда, затем шестеро пошли спать в сарай на бергеу, а двое продолжили пить вместе с арендатором.

"Около 1 часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, оставшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - написал замминистра.

Последний участник группы, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемого задержали, ружье у него изъяли.