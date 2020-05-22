Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Португалия изъявила готовность принимать туристов

Им будут измерять температуру по прибытии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил в пятницу, что страна готова к туристическому сезону, сообщают европейские СМИ.

"Мы очень ждем туристов в Португалии", - сказал министр, отметив, что у всех приезжающих в аэропорту будут измерять температуру.

"Система здравоохранения Португалии сработала хорошо, и для нас очень важен тот факт, что мы можем снова принимать туристов у себя", - добавил он.

Ранее правительство этой страны решило, что отели начнут постепенно открываться с 1 июня, но запрет на дискотеки будет действовать максимально долго. Также каждый гость будет заселяться в номер только спустя 24 часа после того, как его покинул предыдущий посетитель. Постояльцам отелей, расположенных на побережье, раздадут собственные шезлонги, от проката этим летом откажутся.

Пляжи Португалии откроются 6 июня: отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг с другом, зонтики разместят как минимум в 3 метрах один от другого. Также появится приложение для мобильных телефонов, где можно будет проверить, какое число посетителей в данный момент на том или ином пляже.

18 мая в Португалии частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности.

Всего в стране скончались более 1,2 тыс. человек с коронавирусом, 30 тыс. заразились COVID-19.

Португалия

Новости

Несколько человек выжили при крушении самолета в Пакистане

Пандемия коронавируса

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

Зюганову запретили въезд на Украину

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса

Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

Число жертв коронавируса в мире превысило 332 тысячи человек

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Китай увеличит оборонные расходы

Китай увеличит оборонные расходы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');