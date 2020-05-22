Украина ввела антидемпинговые пошлины на спички из РФ и Белоруссии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Антидемпинговые пошлины на спички из России и Белоруссии введены на Украине.

Такое решение приняла в пятницу Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Об этом сообщается в пресс-релизе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта на Украину спичек происхождением из Белоруссии и РФ установлена антидемпинговая пошлина для Белоруссии в размере 21,32%, для РФ - в размере 45,79%, говорится в сообщении.

Комиссия также приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта на Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Кроме того, определена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта на Украину стальных креплений происхождением из КНР.

Комиссия также ввела предварительные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из КНР в связи с истечением срока их применения.