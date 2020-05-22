Мосгордума рассмотрит запрет на продажу подросткам товаров, содержащих газ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете продажи в столице несовершеннолетним товаров, содержащих газ, которые некоторые подростки используют для так называемого сниффинга (вдыхание газа, новый вид токсикомании), внесён в Мосгордуму.

Как сообщается на сайте Мосгордумы, проект об установлении ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельные законы Москвы внесен в гордуму.

Как сообщил "Интерфаксу", редактор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, законопроектом предлагается запретить на территории Москвы розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд.

Планируется ввести административную ответственность за нарушение данного требования, внеся соответствующие изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях.

"Нарушение ограничения розничной продажи несовершеннолетним либо распространение среди несовершеннолетних указанных товаров, повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 тысяч рублей",- сказал он.

Кроме того, Щитов сообщил, что также предлагается внести изменения в КоАП Москвы, с целью установления ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания.

"А именно: наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Те же действия, совершенные родителями (законными представителями) несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, повлекут наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей",- отметил редактор.

Инициатива СКР

По словам парламентария, с инициативой законодательного решения проблемы изначально выступил Следственный комитет России в связи с участившимися сообщениями территориальных следственных органов об обнаружении тел детей, смерть которых наступила в результате газовой токсикомании.

"В июне 2019 года СК РФ направил обращение председателю правительства РФ с предложением законодательного ограничения реализации несовершеннолетним газосодержащей продукции, которая может представлять опасность для их жизни и здоровья в связи с использованием ее не по назначению.

Опасность сниффинга

Мосгордума подключилась к решению проблемы осенью 2019 года. Изучив все материалы, в декабре на базе МГД прошел круглый стол на тему сниффинга с привлечением правоохранительных органов города Москвы, экспертов в области наркологии, общественных деятелей. По итогам круглого стола МГД обратилась в Общественную палату РФ с инициативой о создании межрегиональной рабочей группы по разработке регионального модельного закона о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих токсичный газ",- сказал Щитов .

Он отметил, что законопроект о запрете продажи в частности, газовых баллонов для заправки зажигалок, бытовых туристских плит направлен на борьбу с новой формой газовой токсикомании, распространенной в подростковой среде - сниффингом.

"Только за последние два года это унесло жизни 267 подростков. Углеводородные газы вызывают сильнейший наркотический эффект за счет того, что быстро проникают в организм и в течение 1-3 минут достигают максимальной концентрации в головном мозге. Диапазон концентрации газа, между той, что приносит эйфорию, и той, что вызывает острую интоксикацию и смерть, очень узок. Даже самый первый случай употребления может оказаться смертельным ",- отметил он.

Кроме того, Щитов сказал, что "коварство углеводородного газа еще и в том, что он так же быстро и выводится из организма и заметить странное, неадекватное состояние подростка родитель или учитель может не сразу.

"Зачастую окружающие и общественность узнают о том, что ребенок употреблял газ, когда уже слишком поздно, когда все закончилось смертью",- посетовал он.

Депутат также привёл статистику, правоохранительных органов и экспертов, что основной массив потребителей - дети в возрасте от 12 до 17 лет.

"На момент выявления более 90% несовершеннолетних являлись учащимися учреждений среднего и средне-специального образования, на учете в органах внутренних дел не состояли, проживали в полных семьях. Зафиксированы случаи и более раннего употребления в возрасте 6-9 лет.

География распространения сниффинга - все регионы России",- сообщил он.