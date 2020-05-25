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Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Новой Зеландии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории пролива Кука, разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 22:53 в воскресенье по московскому времени землетрясения имел координаты -40.40 градуса южной широты и 174.49 градуса восточной долготы.

Эпицентр находился в 94 км западнее города Палмерстон-Норт, расположенного на Северном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Новая Зеландия

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