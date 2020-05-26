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В Китае умер 98-летний "король казино" Макао

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Гонконгский миллиардер, которого называют "королем казино" города Макао, Стэнли Хо ушел из жизни в возрасте 98 лет, сообщает South China Morning Post.

Известный в мире казино деятель скончался в больнице в Гонконге.

Стэнли Хо - основатель крупной компании, работающей в сфере игорного бизнеса, SJM Holdings. Она владеет около 20 казино Макао. Компания также занимается гостиничным бизнесом.

Кроме того, он основал компанию Shun Tak Holdings, работающую в сфере морских перевозок и недвижимости.

Стэнли Хо родился и учился в Гонконге. За свои 98 лет он женился четыре раза, у него - 17 детей, многие из которых управляют его бизнесом.

Макао часто называют азиатским Лас-Вегасом благодаря его большим казино и торговым центрам.

Китай

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