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Дальний беспилотник ВВС США провел разведку над Черным морем у границ России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный разведывательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk во вторник совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально совершил несколько пролетов вдоль побережья Крыма, а затем направился к Кубани. Пролетев вдоль всего побережья Краснодарского края от Тамани до Сочи, он затем продолжил полет вблизи Абхазии над международными водами Черного моря.

У побережья Грузии с его транспондера перестали поступать сигналы. Однако примерно через три часа он вновь появился вблизи Абхазии, а затем продолжил полет в обратном направлении - вдоль побережья Кубани, а затем Крыма.

Наблюдатели не исключают, что дальний тяжелый беспилотник ВМС США, который способен выполнять полет в течение около 30 часов, впервые осуществлял разведку вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии и Южной Осетии в воздушном пространстве Грузии.

Всего над районами Черного моря и в районе Кавказа американский беспилотник во вторник провел не менее девяти часов.

После завершения полета у границ России беспилотник Global Hawk направился в Донбасс для выполнения задания в районе линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, проводить разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается в сумму до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

ВВС США RQ-4A Global Hawk

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