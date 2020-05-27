В Одессе задержали киллеров, совершивших в Киеве покушение на наркобарона из Черногории

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одессе четырех иностранных граждан, причастных к стрельбе в Киеве 26 мая, в результате которой был ранен мужчина, сообщает в среду пресс-служба полиции.

Там отметили, что потерпевший оказался 37-летним гражданином Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, поставляющего наркотики на территории большинства европейских стран. Он был госпитализирован с ранениями.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Правоохранительные органы оперативно установили причастных к нападению. Ими оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство.

Клименко пояснил, что они прибыли на Украину в начале мая, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за мужчиной и его семьей. Определившись с датой, киллеры ожидали потерпевшего возле его дома.

Двое из них совершили пять выстрелов, после чего сели в автомобиль и сбежали с места преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что стрелков ожидали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдавией покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.