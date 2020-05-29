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Kyodo сообщило о возможном похищении хакерами данных минобороны Японии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Информация, связанная с телекоммуникационными сетями сил самообороны Японии, могла быть похищена во время кибератаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications Corp., сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник.

Отмечается, что предполагаемые утечки могут быть связаны с информацией о телекоммуникационном оборудовании и расположении объекта морских сил самообороны в городе Йокосука, а также о линиях связи примерно в десяти местах дислокации сил самообороны.

В общей сложности зафиксировано несанкционированное подключение к 100 файлам.

Уточняется, что, хотя среди файлов нет документов с грифом "секретно", похищение информации может повлиять на безопасность телекоммуникационной сети связи между министерством обороны и силами самообороны.

В четверг NTT Communications заявила, что информация о 621 компании-клиенте, возможно, была похищена в ходе несанкционированного доступа.

Компания обнаружила многочисленные несанкционированные доступы к информации, связанной с министерством обороны, с 4 по 5 мая через сингапурский сервер.

К 13 мая следствие установило, что утечки информации возможны.

Япония NTT Communications

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