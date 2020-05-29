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Под Киевом около ста легальных и нелегальных перевозчиков устроили перестрелку

Задержаны десять подозреваемых, трое ранены

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Киевской области в Броварах утром 29 мая произошла перестрелка, полиция задержала десять вооруженных людей, сообщили в региональном управлении МВД. Пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская уточнила "Украинской правде", что в перестрелке участвовали около ста человек.

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сигнал о стрельбе в Броварах поступил дежурному в 7:15 утра. Полицейские задержали десять предполагаемых участников конфликта, их доставили в отдел полиции. Это оказались приезжие из других регионов Украины.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что ранены трое участников конфликта. Он назвал случившееся "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси".

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области", - написал он в фейсбуке.

Глава МВД Арсен Аваков, в свою очередь, написал в соцсетях, что перестрелка - это "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок". Он пообещал "лечить" проблему.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Киев Бровары МВД Арсен Аваков Антон Геращенко

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