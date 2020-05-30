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В Центральной Азии число инфицированных коронавирусом приближается к 20 тыс.

Казахстан - 10 382, Киргизия - 1722, Узбекистан - 3513, Таджикистан - 3686

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 683 и на утро субботы достигло 19 303, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 311 человек, общее число выздоровевших достигло 10 667 человек.

Число умерших с коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки не изменилось - 114 человек.

По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 450 человек, число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране на утро субботы достигло 10 382. Рост числа заражений за сутки составил 4,5%. Число выздоровевших увеличилось до 5057 человек (+157 за сутки), число скончавшихся от коронавируса не изменилось - 37 человек.

Новые заражения выявлены в 17 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2499), Нур-Султан (1957), Атырауская область (1024), а также Карагандинская область (829) и Шымкент (813).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 60 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 1 722, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в субботу. Рост числа заражений за сутки составил 3,61%.

По словам Усенбаева, за сутки коронавирус подтвержден у 14 медработников, большинство из которых работают в Нарынской области. Всего за время распространения инфекции COVID-19 выявлен у 344 сотрудников медучреждений Киргизии.

"За сутки из стационара выписаны 25 пациентов. На лечении остается 593 человека, из них пять в реанимации", - добавил замминистра.

По данным Минздрава, число излечившихся от коронавируса в Киргизии увеличилось до 1113 человек, число скончавшихся в стране от коронавируса за сутки не изменилось и составляет 16 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 50 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 3513, сообщил в субботу Минздрав республики. Рост числа заражений за сутки составил 1,44%. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 34 и достигло 2728 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У семерых больных состояние оценивается как тяжелое, в том числе у одного - как крайне тяжелое. Число умерших от коронавируса в Узбекистане за сутки не изменилось - 14 человек.

Минздрав Таджикистана накануне вечером сообщил, что за минувшие сутки в стране коронавирус был выявлен у 123 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 к вечеру пятницы достигло 3686. Рост числа заражений за сутки составил 3,45%. По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 1769 больных выздоровели (+95 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.

Казахстан Узбекистан Киргизия Таджикистан коронавирус

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