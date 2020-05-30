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Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами

Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами
Фото: Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Компания Microsoft намерена заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов, сообщает "Би-би-си".

Автоматизированные системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собираются репортерами.

Microsoft заявляет, что замена этих журналистов на искусственный интеллект является этапом переоценки ведения бизнеса.

"Как и многие другие компании, мы регулярно переоцениваем свой бизнес. Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой. Наши последние решения не связаны с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении компании.

Seattle Times отмечает, что к концу июня работу потеряют около 50 человек, но определенный коллектив журналистов сохранится.

Некоторые уволенные работники отмечают, что искусственный интеллект может быть незнаком с редакционной политикой и на сайте окажутся неподобающие материалы.

Один из потерявших работу сотрудников констатировал, что занимался изучением того, как роботы выполняют человеческую работу, а теперь искусственный интеллект лишил работы его самого.

Microsoft

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