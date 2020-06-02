В Австрии представили план перестройки дома Гитлера в отдел полиции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Австрии представили план по перестройке дома, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Подобный план реконструкции победил в тендере, организованном МВД Австрии, опередив остальных 11 конкурентов. Ожидается, что перестройка завершится к концу 2022 года и обойдется примерно в 5 млн евро.

Речь идет о сравнительно скромном трехэтажном здании в городе Браунау-ам-Инн, близ границы с Германией, в федеральной земле Верхняя Австрия. В нем первые три года своей жизни провел будущий фюрер Третьего рейха. Здание является памятником архитектуры 17-го века и в ранние годы Гитлера считалось самым представительным в пригороде.

Местные власти надеются, что перестройка позволит если не полностью отвадить неонацистов, то хотя бы снизить привлекательность дома для поклонников режима национал-социализма.

Юридическая борьба с владелицей

Реновация последует спустя несколько лет судебных разбирательств с владелицей дома Герлиндой Помер. Она неоднократно отказывалась продавать здание государству.

Австрийский парламент в декабре 2016 года принял закон, позволяющий государству экспроприировать этот дом. Закон дал властям право проводить любые виды архитектурных работ, в том числе, полностью снести его. В соответствии с законом об экспроприации хозяйка дома получит компенсацию. В январе 2017 года она обжаловала в конституционном суде Австрии решение парламента об изъятии здания. Однако летом 2017 года конституционный суд Австрии подтвердил, что власти имеют право изъять дом, в котором родился Гитлер.

Дом с непростой судьбой

В 1938 году рейхсляйтер Мартин Борман, щедро заплатив, выкупил дом, в котором родился основоположник национал-социализма. Место было очень популярным, привлекало не только сторонников нацистов, но и просто туристов. Здание стало культурным центром. При отступлении в 1944 году немецкие войска хотели взорвать строение, но не успели: им помешали вошедшие в город американские военные части.

В 1952 году дом был возвращен семье Помер в качестве компенсации. В разные годы он использовался в качестве библиотеки, затем как школа, банк, мастерские. Располагавшийся там центр для инвалидов был вынужден съехать из-за разногласий с хозяйкой. МВД Австрии арендовало его с 1972 до 2011 года и платило за аренду здания ежемесячно 5 тыс. евро мэрии Браунау-ам-Инн. Несмотря на то, что с 2011 года здание пустует, власти Австрии продолжали выплачивать ежемесячную аренду, не приходя к единому решению о том, установить в этом месте мемориал, оставить в качестве жилого здания или снести его.