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В Израиле испытали баллистические ракеты малой дальности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Израильский концерн Israel Aerospace Industries провел испытание баллистических ракет малой дальности, сообщает во вторник издание The Times of Israel.

По его данным, две ракеты успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая - 400 км.

"В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью", - отметили в концерне.

В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.

Ракетный комплекс LORA разработан Israel Aerospace Industries. Свои первые испытания комплекс прошел в 2017 году, они проводились также в море.

Израиль

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