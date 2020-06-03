Президент Молдавии и лидер Приднестровья договорились об упрощении передвижения через Днестр

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Краноселський договорились о принятии мер для упрощения передвижения людей через Днестр. Об этом Додон сообщил на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в среду провел телефонный разговор с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, который состоялся "по обоюдной инициативе".

"В ходе состоявшегося телефонного разговора обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, обсудили некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия. Условились продолжать диалог для того, чтобы находить решения проблем, которые будут способствовать укреплению доверия между людьми на обоих берегах Днестра", - отметил Додон.

Он сообщил, что "отдельно проанализировали сложившуюся ситуацию в Зоне Безопасности, в прилегающих к Днестру районах". Это связано с тем, что жители ряда населенных пунктов административно входит в состав Молдавии, но расположены на левом берегу Днестра. Чтобы проехать на правый берег Дрнестра, жители этих сел вынуждены проехать через населенные пункты, входящие в состав Приднестровья, либо пользоваться паромом. С момента введения режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, власти непризнанной Приднестровской республики закрыли границы, в том числе с Молдавией. Это создает сложности для жителей сёл Дубоссарского района: Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, Роги и др.

"Такое положение имеет место вследствие ряда мер, предпринятых приднестровскими структурами по борьбе с эпидемией вируса COVID-19, что стало причиной серьёзных проблем для жителей данных населенных пунктов", - констатировал президент Молдавии.

Он подчеркнул, что "достигли договорённости, что сторонами будут предприняты необходимые меры по упрощению передвижения жителей между двумя берегами Днестра".

"Подтвердил, что Кишинев со своей стороны предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав жителей приднестровского региона. Выразили общую с господином Красносельским точку зрения, что необходимо предпринять все необходимые действия по защите людей в борьбе вирусом. Здоровье людей является высшей ценностью, но при этом необходимо оказывать содействие и в вопросах преодоления социально-экономических последствий", - заявил Додон.

Как уже сообщал "Интерфакс", после начала пандемии коронавиурса в начале марта, переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем, практически, был заморожен, в том числе посредством телефонной или видеосвязи. Администрация Приднестровья закрыла границы, в том числе для граждан Молдавии, хотя официальный Кишинев считает границу с Приднестровским регионом административной, а не государственной. Это создало неудобства для жителей сел на берегах Днестра, а также для врачей, которые живут на левом берегу Днестра, а работают на правом.

Власти Молдавии обвинили Приднестровье в нежелании сотрудничать, в том числе по гуманитарным вопросам и противодействию пандемии коронавируса. С другой стороны, администрация Приднестровья обвиняет Кишинев в создании искусственных препятствий в проведении экспортно-импортных операций, в том числе в импорте лекарств в Приднестровский регион. Сложности возникли в том силе потому, что Украина на период пандемии коронавируса полностью закрыла все КПП на приднестровском участке молдавско-украинской границы, и всю внешнюю торговлю Приднестровье вынуждено вести через Молдавию.