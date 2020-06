Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительства, банки и компании стран мира, а также международные организации привлекли в общей сложности $151,1 млрд от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, по состоянию на 31 мая, согласно исследованию BNP Paribas.

В числе компаний, выпустивших подобные облигации с февраля, находятся фармацевтический гигант Pfizer Inc. и банки - Bank of America Corp. и Bank of China.

Облигации, связанные с пандемией коронавируса, на данный момент вызывают больший интерес, чем традиционные бонды, говорит содиректор по устойчивому финансированию в BNP Paribas Агнес Гурк. Французский банк уже выступил букраннером 12 размещений "коронабондов".

Подобные облигации привлекают особое внимание инвесторов, которые заинтересованы в социально ответственном инвестировании и ESG (экология, социальные вопросы, управление). Рост инвестиций в ESG в последние годы способствовал созданию связанных с пандемией коронавируса облигаций, когда она началась, позволив рынкам быстро перенаправить капитал на борьбу с кризисом в сфере здравоохранения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов и представителей банков.

"Эти вещи не происходят за одну ночь", - говорит глава исследований в области ESG в AXA Investment Managers Ё Такацуки.

Облигации для борьбы с последствиями пандемии в текущем году привлекли больше денежных средств, чем бонды, связанные с проектами в сфере устойчивости - сферой рынка облигаций, которая привлекла существенное внимание на фоне растущего интереса к проблемам изменения климата. По данным на конец мая, инвесторы вложили во вторые облигации $116,8 млрд, согласно BNP Paribas.

Pfizer в марте продала 10-летние облигации на сумму $1,25 млрд, классифицировав их как облигации в сфере устойчивого развития. Согласно BNP Paribas, они попадают в категорию облигаций, связанных с COVID-19, так как средства от продажи должны в том числе использоваться для борьбы с пандемией. Pfizer не согласна с подобной классификацией, что свидетельствует об отсутствии консенсуса в определении "коронабондов", пишет WSJ.

Bank of America в прошлом месяце привлек $1 млрд от продажи облигаций, названных корпоративно-социальными. Средства от продажи будут использованы для "поддержки борьбы против пандемии COVID-19" в качестве кредитов для сектора здравоохранения.

В Китае более 200 компаний суммарно привлекли более $74 млрд по состоянию на 26 мая от продажи более 700 "коронабондов", согласно провайдеру данных Wind Info. Несмотря на их название, поступления от продажи части этих облигаций используются для рефинансирования задолженности компаний, что помогает им избежать дефолтов.