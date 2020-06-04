Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

США внесли в список запрещенных семь кубинских организаций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство США включило семь кубинских организаций в список запрещенных, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Среди этих семи организаций - одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов", - говорится в сообщении Помпео, распространенном госдепом.

Отмечается, что включенные в список семь организаций "выгодны диктатуре Кастро, режиму, который использует прибыль от этих предприятий для угнетения кубинского народа и финансирования своего вмешательства в Венесуэлу за счет кубинского народа или частного предпринимательства на Кубе".

В частности, в госдепартаменте считают, что включение финансового учреждения "FINCIMEX" в санкционный список "поможет пресечь попытки режима контролировать поток твердой валюты, принадлежащей кубинскому народу".

"Мы настоятельно призываем всех, кто посетит остров, быть ответственным потребителем и избегать предоставления дополнительных средств репрессивному и жестокому режиму Кастро", - призвал госсекретарь США.

США Куба Госдепартамент Майк Помпео

Новости

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Лукашенко отправил в отставку правительство

Лукашенко отправил в отставку правительство

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');