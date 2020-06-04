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В Харькове арестованы подозреваемые в продаже должности губернатора

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский райсуд Харькова арестовал на два месяца двух подозреваемых в мошеннической продаже должностей главы Харьковской областной госадминистрации и региональной налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Обоих могут выпустить под залог: для одного подозреваемого суд установил суму залога в 4 млн гривен, для второго - в 3,5 млн гривен.

Подозреваемых задержали 2 июня в ресторане "Ла Страда" после получения первого транша в 150 000 гривен.

За назначение губернатором Харьковской области они просили $1 млн, за назначение главным налоговиком региона - $100 000.

В суде они вину не признали.

Харьков Харьковская область Дзержинский суд

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