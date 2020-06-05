Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Эксперт в Турции усомнился в реальности угрозы войны с Грецией из-за заявлений Афин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заявление министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса о готовности Афин к войне с Турцией не означает, что между входящими в НАТО странами разразится полномасштабный вооруженный конфликт, считает турецкий политолог Керим Хас.

Он заявил "Интерфаксу", что слова главы греческого Минобороны не следует рассматривать как признак подготовки к полномасштабным боевым действиям.

"Речь идет о двух членах НАТО, и, в этой связи, прямой вооруженный конфликт между Турцией и Грецией не просто кране маловероятен, но и практически исключен", - сказал Хас.

По мнению политолога, заявление главы греческого военного ведомства следует рассматривать как элемент давления на Анкару в связи с тем, что недавно в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследование и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной кампанией вблизи островов, принадлежащих Греции.

По его мнению, в Анкаре будет отвергнут любой вариант решения проблем с Грецией военным путем. "Даже если предположить, что Турция отважится на военную кампанию, сразу четко обозначится негативная реакция НАТО, а также возникнут проблемы и с ЕС, с которым у Анкары и без того весьма сложные отношения. В силу этих факторов всякие рассуждения о возможности прямых боевых действий между Турцией и Грецией - за гранью реальности", - сказал Хас.

По сообщениям греческих СМИ, Панайотопулос заявил о готовности Афин к военным действиям в случае провокаций с турецкой стороны, количество которых в последнее время резко увеличилось.

Турция Греция

Новости
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Волна беспорядков в США

Территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня из-за протестов

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

Волна беспорядков в США

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне

Более 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в Вашингтоне

Силы Хафтара отошли на новые позиции вне Триполи

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"

В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях против "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');