Эксперт в Турции усомнился в реальности угрозы войны с Грецией из-за заявлений Афин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заявление министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса о готовности Афин к войне с Турцией не означает, что между входящими в НАТО странами разразится полномасштабный вооруженный конфликт, считает турецкий политолог Керим Хас.

Он заявил "Интерфаксу", что слова главы греческого Минобороны не следует рассматривать как признак подготовки к полномасштабным боевым действиям.

"Речь идет о двух членах НАТО, и, в этой связи, прямой вооруженный конфликт между Турцией и Грецией не просто кране маловероятен, но и практически исключен", - сказал Хас.

По мнению политолога, заявление главы греческого военного ведомства следует рассматривать как элемент давления на Анкару в связи с тем, что недавно в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследование и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной кампанией вблизи островов, принадлежащих Греции.

По его мнению, в Анкаре будет отвергнут любой вариант решения проблем с Грецией военным путем. "Даже если предположить, что Турция отважится на военную кампанию, сразу четко обозначится негативная реакция НАТО, а также возникнут проблемы и с ЕС, с которым у Анкары и без того весьма сложные отношения. В силу этих факторов всякие рассуждения о возможности прямых боевых действий между Турцией и Грецией - за гранью реальности", - сказал Хас.

По сообщениям греческих СМИ, Панайотопулос заявил о готовности Афин к военным действиям в случае провокаций с турецкой стороны, количество которых в последнее время резко увеличилось.