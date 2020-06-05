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На Староместскую площадь в Праге спустя сто лет вернули статую Девы Марии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Колонну со статуей Девы Марии вернули на Староместскую площадь в центре Праги, сообщает "Би-би-си".

Марианская колонна была установлена напротив Тынского храма в конце XVII века, после того как пражанам удалось отстоять город после осады шведов в самом конце Тридцатилетней войны.

Как напоминает русская служба "Чешского радио", высота колонны из песчаника составляла 14 метров, а в последствии позолоченная статуя Девы Марии Иммакулаты достигала двух метров. В подножии было пустое пространство, служившее часовней, где там хранился готический образ Девы Марии XV века.

Статую колонну со статуей повалили в 1918 году в ознаменование падения Австро-Венгрии и Габсбургской монархии и рождения независимой Чехословакии.

При падении статуя раскололась, остались лишь, к примеру, части ангела и дьявола. Фрагменты хранятся в различных музеях. Сообщается, что новая статуя - точная копия оригинальной Девы Марии.

Как отмечает "Би-би-си", выступавшие за возвращение статуи активисты добивались этого с 1990 года. Против выступали атеисты и протестантские общины. Отмечается, что споры несколько раз заканчивались потасовками на Староместской площади.

Чехия Прага

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