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Семь человек погибли в результате стрельбы в штате Алабама

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В штате Алабама (США) в ночь на пятницу произошла стрельба, в ходе которой погибли семь человек, сообщает ABC News со ссылкой на управление шерифа округа Морган.

По их данным, выстрелы прозвучали в районе полуночи по местному времени (07:00 пятницы по Москве) на Талук-роуд в округе Морган.

Помощники шерифа обнаружили погибших в горящем доме. Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Все жертвы были взрослыми людьми, сообщает портал WHNT19.

Место преступления оцеплено. Начато расследование.

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