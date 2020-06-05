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Владелец кафе на Шри-Ланке организовал приют для застрявших из-за пандемии туристов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Владелец кафе на Шри-Ланке организовал приют для десятков иностранных туристов, застрявших в стране из-за пандемии COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Множество иностранных туристов прибыли на Шри-Ланку, чтобы насладиться видами водопадов, гор, равнин и джунглей", - отмечает агентство. Но затем началась пандемия, закрылись аэропорты, были отменены рейсы, а в стране ввели комендантский час. "Путешественники оказались в ловушке", - пишет AP.

Около 40 туристов из 11 стран, в том числе из Великобритании и США, кризис застал в городе Элла в 200 км от столицы Шри-Ланки Коломбо. Это популярное место для путешествий среди молодежи, его посещают до тысячи человек в день. У многих туристов там закончились деньги даже на еду.

Как сообщает агентство, путешественников приютил владелец местного кафе Chill Даршана Ратнаяке, он организовал для них бесплатный ночлег и питание.

"Наша страна очень зависит от туристов. Мы должны помогать им, когда они в беде. Деньги - еще не все, нам нужно делиться в эти трудные времена", - цитирует его AP. Ратнаяке также пожертвовал $27 тыс. гидам, которые лишись доходов из-за пандемии.

Власти Шри-Ланки планируют возобновить международный туризм 1 августа. Такие популярные места, как национальные парки Яла, Удавалаве, залив Аругам-Бей, курорт Тринкомали начнут работать в конце лета, тогда же будут открыты некоторые пляжи.

По состоянию на 5 июня в стране зарегистрировано почти 1,8 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 839 человек, 11 скончались.

Шри-Ланка Коронавирус

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