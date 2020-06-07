В ДНР на двух шахтах произошли ЧП

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Один горняк погиб, еще один пострадал в результате чрезвычайных происшествий на шахтах самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в воскресенье в МЧС ДНР.

"Макеевка. Шахта "Холодная Балка" - несчастный случай на производстве. Выпавшим из кровли куском породы смертельно травмирован горнорабочий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЧП произошло также на одной из шахт города Кировское, в результате чего куском породы был травмирован горняк, пострадавший доставлен в лечебное учреждение Енакиево, рассказали спасатели.