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В ДНР на двух шахтах произошли ЧП

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Один горняк погиб, еще один пострадал в результате чрезвычайных происшествий на шахтах самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в воскресенье в МЧС ДНР.

"Макеевка. Шахта "Холодная Балка" - несчастный случай на производстве. Выпавшим из кровли куском породы смертельно травмирован горнорабочий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЧП произошло также на одной из шахт города Кировское, в результате чего куском породы был травмирован горняк, пострадавший доставлен в лечебное учреждение Енакиево, рассказали спасатели.

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