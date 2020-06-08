12 человек арестованы в Лондоне в ходе протестов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек были арестованы во время продолжающихся демонстраций в Лондоне в знак солидарности с движением Black Lives Matter, сообщила полиция поздно вечером в воскресенье.

Согласно заявлению лондонской столичной полиции, большинство арестов, произведенных в воскресенье, были из-за нарушения общественного порядка.

Полиция сообщила, что несколько демонстрантов начали нападать на стражей правопорядка и бросать в них стеклянные бутылки и факелы. В общей сложности ранения получили восемь полицейских.

"К сожалению, офицеры столкнулись с новыми сценами насилия и беспорядков после дня преимущественно мирных протестов по всей столице", - заявил суперинтендант Джо Эдвардс. "Это чрезвычайно страстное движение, и мы понимаем желание общественности, чтобы их голоса были услышаны, однако это неправильно, чтобы эта страсть превратилась в жестокие нападения на офицеров", - отметил он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, хотя люди имели право мирно протестовать, но не нападать на полицию. По его словам, демонстрации были "сорваны бандитизмом".

"Они предают дело, которому якобы служат. Виновные будут привлечены к ответственности", - написал он в своем твиттере.

Десятки тыс. человек вышли в воскресенье на улицы Лондона, чтобы осудить жестокость полиции после убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.